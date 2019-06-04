Появилось видео задержания подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ в Подмосковье

Telegram-канал "Mash" опубликовал видеозапись задержания одного из подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ Никиты Б.

На кадрах видно, как полицейские находятся в подъезде перед дверью квартиры, мужчина кавказской внешности открывает, ему тут же приказывают лечь на пол.

Сейчас следствие устанавливает роль задержанных 1977 и 1982 годов рождения в совершении указанного преступления.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, спецназовец ГРУ Никита Б. попытался разнять дерущихся возле местного бара мужчин, в ответ на это один из них зарезал бойца ножом и скрылся с места трагедии, после чего друзья купили ему билет в Армению и он улетел на самолете. Известно, что Никита Б. воевал в Сирии, имел награды.

Расследование уголовного дела взял под личный особый контроль глава СКР Александр Бастрыкин.