01 Октября 2020
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Общество В России
Евгений Баженов BadComedian (2019) | Фото:youtube.com

В Минкульте открестились от помощи Kinodanz в конфликте с блогером BadComedian

В Министерстве культуры России заявили, что ведомство не имеет отношения к судебному иску кинокомпании Kinodanz к блогеру Евгению Баженову. Тот обвинил ведомство в лоббировании интересов упомянутой компании.

"Мы оказываем поддержку в производстве, в продвижении фильмов на российском рынке и на зарубежном, но мы не оказываем поддержку в суде. И нам бы не хотелось, чтобы наше ведомство использовали как "страшилку". Я знаю, что это часто бывает, "мы пойдем в Минкультуры и вам устроим" и так далее. Такие фразы и заявления на 90% голословны", - цитирует "Интерфакс" директора департамента кинематографии Минкульта Ольгу Любимову.

"Если компания Kinodanz обратится в министерство за поддержкой, Минкультуры рассмотрит вместе с коллегами, ассоциациями и профсоюзами этот вопрос", - добавила Любимова, отметив: "Это возможная ситуация, но запугивать нами мы никому не позволим".

Автор блога BadComedian рассказал, что на него подала в суд компания Kinodanz, на фильм которой "За гранью реальности" он делал критический обзор. Кинокомпания считает нарушенными свои авторские права и требует удалить контент и выплатить ей 1 млн руб. Фильм снят при поддержке Фонда кино – инструмента Минкульта, с помощью которого ведомство распределяет бюджетные средства.

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В Минкульте открестились от помощи Kinodanz в конфликте с блогером BadComedian

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Теги: badcomedian, евгений баженов, суд, авторские права, kinodanz, министерство культуры



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