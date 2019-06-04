В Минкульте открестились от помощи Kinodanz в конфликте с блогером BadComedian

В Министерстве культуры России заявили, что ведомство не имеет отношения к судебному иску кинокомпании Kinodanz к блогеру Евгению Баженову. Тот обвинил ведомство в лоббировании интересов упомянутой компании.

"Мы оказываем поддержку в производстве, в продвижении фильмов на российском рынке и на зарубежном, но мы не оказываем поддержку в суде. И нам бы не хотелось, чтобы наше ведомство использовали как "страшилку". Я знаю, что это часто бывает, "мы пойдем в Минкультуры и вам устроим" и так далее. Такие фразы и заявления на 90% голословны", - цитирует "Интерфакс" директора департамента кинематографии Минкульта Ольгу Любимову.

"Если компания Kinodanz обратится в министерство за поддержкой, Минкультуры рассмотрит вместе с коллегами, ассоциациями и профсоюзами этот вопрос", - добавила Любимова, отметив: "Это возможная ситуация, но запугивать нами мы никому не позволим".

Автор блога BadComedian рассказал, что на него подала в суд компания Kinodanz, на фильм которой "За гранью реальности" он делал критический обзор. Кинокомпания считает нарушенными свои авторские права и требует удалить контент и выплатить ей 1 млн руб. Фильм снят при поддержке Фонда кино – инструмента Минкульта, с помощью которого ведомство распределяет бюджетные средства.