01 Октября 2020
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Общество Челябинская область
Алексей Текслер (2019) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске открылся чемпионат по профмастерству среди людей с ограниченными возможностями

В Челябинске открылся областной чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью "Абилимпикс". В мероприятии принял участие глава региона Алексей Текслер, передает корреспондент Накануне.RU.

Как рассказал заместитель директора Дворца учащейся молодежи "Смена", координатор движения "Абилимпикс" в Челябинской области Павел Яковлев, это движение зародилось в Японии и стало распространяться по всему миру. Россия присоединилась к движению в 2014 году.

"Целью этого движения является трудоустройство инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Наша область была одной из первых, кто присоединился к этому движению. Сначала наша область представила одну компетенцию по программированию. В 2017 году на базе дворца учащейся молодежи был создан региональный центр развития движения "Абилимпикс" и с этого года мы стали очень резко увеличивать компетенции, по которым могут соревноваться и участвовать в этом движении люди с инвалидностью. На сегодняшний день у нас представлено 30 компетенций, в прошлом году было 20", - отметил он.

Алексей Текслер(2019)|Фото: Накануне.RU

Сегодня в регионе стартовал пятый региональный чемпионат профессионального мастерства среди людей с инвалидностью, на котором будут отобраны участники, которые представят регион на национальном чемпионате в Москве. В отборочном туре примут участие около 300 человек. Конкурсная программа состоит из 30 компетенций: мультимедийная журналистика, резьба по дереву, кондитерское дело, изобразительное искусство и др.

Чемпионат проходит на восьми площадках в Челябинске, Магнитогорске и Златоусте.

"Конкурс профмастерства - это путевка в жизнь, когда дети могут определиться с тем, что им интересно и с чем они, возможно, свяжут свою судьбу. Хотя и соревновательный компонент убирать безусловно нельзя. Мне не нравится фраза "дети с ограниченными возможностями". Я считаю, что нам нужно сделать так, чтобы их возможности были безграничными. Профориентация — это очень правильная история, которой надо безусловно заниматься и поддерживать. Я уверен, когда мы говорим об "Абилимпиксе", это не про соревнования, а про будущее, про путевку в жизнь", - подчеркнул глава региона Алексей Текслер.

Одной из площадок регионального чемпионата в столице Южного Урала стал дворец учащейся молодежи "Смена". Здесь сегодня для школьников открылись мастер-классы и профессиональные пробы. Все желающие могли попробовать себя в разных отраслях, таких как робототехника, ювелирное дело, актер, фотограф, оператор беспилотных летательных аппаратов и инженер по лазерным технологиям. Это, по мнению организаторов, позволит подрастающему поколению познакомиться с разными профессиями и определиться со своим выбором.

"Мы здесь реализуем дополнительные общеразвивающие программы. К нам приходят школьники и студенты, и занимаются совершенно бесплатно. Самые популярные направления на сегодняшний момент — это робототехника, реверсивный инжиниринг, беспилотные летательные аппараты, очень нравится ювелирное дело, очень хорошее направление - мехатроника. Также мы занимаемся организацией и проведением различных конкурсов", - рассказала заместитель директора по организационно-массовым мероприятиям дворца учащейся молодежи "Смена" Любовь Мальцева.

Алексей Текслер(2019)|Фото: Накануне.RU

Для Алексея Текслера провели экскурсию по площадкам, где он пообщался с педагогами и детьми.

"Образование состоит не только из традиционных школьных занятий, но и из дополнительного образования. Здесь мы увидели сегодня, как дети могут посмотреть и научиться чему-то, что напрямую их может связать с будущей профессией. Здесь и техническая профориентация, и культура, и искусство, и народные творчества. Это та составляющая дополнительного образования, которая необходима для разностороннего развития ребенка", - подчеркнул он.

профориентация, дети,(2019)|Фото: Накануне.RU

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В Челябинске открылся чемпионат по профмастерству среди людей с ограниченными возможностями

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Теги: Алексей Текслер, Абилимпикс, чемпионат, инвалиды,



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