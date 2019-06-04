01 Октября 2020
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Экономика Ямало-Ненецкий АО
(2017) | Фото: газпромнефть

Ноябрьские нефтяники начали масштабное освоение ачимовских запасов

"Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз" приступил к разработке ачимовских отложений на одном старейших месторождений юга Ямала – Карамовском. Как сообщили Накануне.RU на предприятии, это позволит дополнительно добыть на данном участке до 3 млн тонн нефти.

Ачимовская толща занимает важнейшее место в стратегии развития ресурсной базы "Газпром нефти". В Научно-техническом центре компании создана цифровая геологическая модель, согласно которой потенциал начальных геологических запасов ачимовских отложений в Ноябрьском регионе в оптимистичном варианте составляет около 1 млрд тонн. На сегодняшний день открыто и находится на балансе "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза" более 20 таких залежей, их начальные извлекаемые запасы оцениваются в 100 млн тонн.

 "Предприятием накоплен уникальный для отрасли опыт работы с ачимовской толщей. В 2012 – 2018 годах на месторождениях "Ноябрьскнефтегаза" пробурено более 200 скважин на эти отложения, их пусковые дебиты превышали 70 тонн нефти в сутки. Развитая промысловая инфраструктура, обширный скважинный фонд южной части Ямала позволяет не только эффективно разрабатывать "ачимовку", но и находить новые методы освоения трудноизвлекаемых запасов", – отметил генеральный директор "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза" Александр Шушаков.

Карамовское месторождение открыто в 1975 году, разработка началась в 1980-м. Накопленная добыча на май 2019 года составляет 28,3 млн тонн нефти, остаточные извлекаемые запасы оцениваются в 33,2 млн тонн.

(2019)|Фото: nng.gazprom-neft.ru

Ачимовские отложения характеризуются сложным геологическим строением, неоднородностью пластов, низкими фильтрационно-емкостными свойствами и аномально высоким пластовым давлением. Эти запасы относятся к трудноизвлекаемым. Поиск рентабельных способов добычи ачимовской нефти – один из ключевых вызовов в работе "Ноябрьскнефтегаза".

 

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Ноябрьские нефтяники начали масштабное освоение ачимовских запасов

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