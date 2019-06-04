01 Октября 2020
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Общество В России
SSJ-100 Якутия (2019) | Фото:пресс-служба авиакомпании Якутия

Совладелец S7 Владислав Филев поставил вопрос о безопасности SSJ-100

Совладелец одной из крупнейших авиакомпаний России – группы S7 - Владислав Филев поднял вопрос о безопасности самолетов SSJ-100. Стоит отметить, что в парке группы на сегодняшний день "Суперджетов" нет.

Председатель подкомиссии по авиационной и космической деятельности РСПП Филев во время ее заседания во вторник обратился к замглавы Минтранса РФ Александру Юрчику с вопросом о расследовании инцидента с SSJ-100 авиакомпании "Якутия" в октябре прошлого года: тот выкатился за пределы ВПП в Якутске, при этом была разрушена стойка шасси, передает "Интерфакс".

"Авиация - она же все равно прецедентна. И вот перед нами сидит коллега из "Аэрофлота". И вы говорите про надежность "Аэрофлота", а мы говорим про безопасность. И во всем обвиняют летчиков... Мы нервничаем, потому что летчики начинают от нас уходить... Когда мы говорим про систему безопасности, просто маленькое замечание: так как официальных данных нет, у нас ходят слухи о том, что в рамках расследовании якутского происшествия (при повреждении стоек шасси – прим. ред.) была течь из баков. Александр Алексеевич, можете вы прокомментировать?", - спросил Филев.

Но вместо Юрчика на вопрос стал отвечать замглавы Минпромторга РФ Олег Бочаров.

"Можно я как модератор дискуссии отвечу? Мы находимся с вами в тяжелой морально-этической ситуации: как было бы правильно на мой взгляд? Обычно во всех других странах участники авиаотрасли приходят и говорят: коллеги, граждане, это наши проблемы, мы все вместе виноваты, и мы все сами профессионально разберемся. И тогда люди успокаиваются. У нас принято пока не так", - сказал Бочаров.

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"У меня есть предложение, - добавил Бочаров. - У насзавтра будет первый отчет МАКа (по расследованию катастрофы с SSJ 100 "Аэрофлота" 5 мая – прим. ред.), с учетом того, что здесь все сидят профессионалы, просил бы этически обойти этот вопрос, и считаю, что до официального опубликования итогов любое наше публичное высказывание (помешает расследованию – прим. ред.)", - сказал Бочаров.

"В том числе и по Якутску?" - уточнил у Бочарова Филев.

"В том числе и по Якутску - это связанные вещи, - заявил на это Бочаров. - Давайте дождемся официальных итогов. И там (по Якутску – прим. ред.) нет официальных итогов, вы это прекрасно знаете, и здесь (по катастрофе "Шереметьево" – прим. ред.) нет официальных итогов".

Стоит отметить, что на прошлой неделе в СМИ появилась информация о просьбе Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) к Минтрансу – проверить соответствие сертификатам некоторых систем "Суперджетов". В частности, речь шла о конструкции шасси. В ОАК (производитель SSJ-100, входит в "Ростех") эту информацию сочли давлением на комиссию по расследованию катастрофы в Шереметьево.

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Совладелец S7 Владислав Филев поставил вопрос о безопасности SSJ-100

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Теги: расследование катастрофы суперджета, владислав филев, безопасность, шасси, ssj-100



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