01 Октября 2020
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Происшествия Свердловская область В России
(2004) | Фото

Экс-гендиректора УВЗ-Логистик объявили в международный розыск. Возможно, он не последний

Бывший гендиректор дочерней компании Уралвагонзавода "УВЗ-Логистик" 51-летний Дмитрий Еремеев скрылся от следствия после полицейской проверки его компании. Полиция подключилась к мероприятиям после аудита, проведенного Ростехом - госкорпорацию озаботила убыточная сделка по аренде 27 тысяч вагонов. Об этом пишет сегодня РБК со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах. Источник Накануне.RU в свою очередь не исключил, что клубок только начали раскручивать и нервозность других возможных фигурантов заметна.

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Еремеев объявлен в международный розыск по обвинению в злоупотреблении полномочиями. Преступление, в котором подозревается бывший топ-менеджер, заключалось в сдаче в аренду подвижного состава по заниженной цене. Упущенная выгода вскрылась, когда МВД начало проверку сделки Федеральной грузовой компании (ФГК) по аренде 27,2 тыс. полувагонов, заключенной с подразделением УВЗ в марте 2016 года. Через месяц после заключения контракта с ФГК, в апреле 2016 года, Еремеев стал по совместительству заместителем гендиректора по стратегическому развитию ФГК. Этот пост он покинул в 2017 году по собственному желанию, а вслед за этим покинул и Россию.

От официальных комментариев все стороны конфликта воздерживаются.

Напомним, УВЗ-Логистик стала решением для УВЗ в момент кризиса 2014 года - структура начала закупать у материнского завода вагоны, не востребованные на рынке. "Продажа вагонов дочерней компании - мера, скорее, вынужденная, из-за отсутствия спроса на рынке вагонов. "УВЗ логистик" создавалась для того, чтобы концерн мог удержаться на плаву", - говорил тогда директор УВЗ Олег Сиенко. О проверке сделки между УВЗ-Логистик и ФГК стало известно в январе 2018 года.

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Экс-гендиректора УВЗ-Логистик объявили в международный розыск. Возможно, он не последний

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Теги: увз-логистик, полувагоны, фгк, сделка, ростех



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