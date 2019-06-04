Прикамское правительство закупает комплексы против прослушки

Аппарат Правительства Пермского края закупает генераторы шума с акустическими извещателями. Комплексы защищают помещения от прослушки, передает корреспондент Накануне.RU.

Прикамские власти покупают три комплекса общей стоимостью 128 тыс. руб. Гарантийный срок на товар - не менее 12 месяцев с момента поставки.

Акустические генераторы шума используются для зашумления акустического диапазона в помещениях и в линиях связи, а также для оценки акустических свойств помещений. Закупка генераторов шума – обычная практика для органов государственной власти, пояснили в администрации губернатора Пермского края.

"Аналогичные аукционы проводятся во всех субъектах Российской Федерации. Генераторы необходимы для сохранения информации, которая относится к категории "гостайна" и регулируется федеральным законом №131 "О государственной тайне". Кроме того, в Пермском крае на основании регионального законодательства установлена информация категории "служебная тайна". Генераторы шума тоже обеспечивают ее сохранность", - рассказали в правительстве.

Ранее краевое правительство приобрело детектор лжи. По распоряжению губернатора региона Максима Решетникова, проверку на полиграфе будут проходить претенденты на должности в краевых органах власти.