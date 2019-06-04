01 Октября 2020
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Boeing 737-500 разгерметизация кислородные маски салон (2019) | Фото:RT на русском

Boeing 737 авиакомпании Utair вернулся во Внуково

В столичный аэропорт Внуково вернулся самолет Boeing 737-500 авиакомпании Utair (рейс UT 705). В 11:16 мск он вылетел в Берлин, но, долетев до белорусского Полоцка, развернулся – экипаж принял решение о возврате в порт отправления. Telegram-канал "112" сообщил, что причина возвращения – разгерметизация, при этом RT на русском пишет: сработал датчик турбонадува. По данным этого СМИ, на борту находился 101 человек.

Между тем, telegram-канал "Авиадиспетчер" со ссылкой на своего подписчика пишет: "Utair Boeing 737-500 VP-BXR Внуково – Берлин Запахло дымом. Резкое снижение 35-10тыщ футов. Вывалились маски (в которых не было кислорода)". Официально информация не подтверждена, но в сети появились видео и фотокадры, на которых видны вывалившееся кислородные маски.

Boeing 737-500 Ñ€Ð°Ð·Ð³ÐµÑ€Ð¼ÐµÑ‚Ð¸Ð·Ð°Ñ†Ð¸Ñ ÐºÐ¸ÑÐ»Ð¾Ñ€Ð¾Ð´Ð½Ñ‹Ðµ Ð¼Ð°ÑÐºÐ¸ ÑÐ°Ð»Ð¾Ð½|Ð¤Ð¾Ñ‚Ð¾:RT Ð½Ð° Ñ€ÑƒÑÑÐºÐ¾Ð¼

Это уже второй за сутки инцидент с данным типом самолета у авиакомпании Utair. Так, накануне Boeing 737-500 не смог вовремя вылететь из Уфы в Сургут из-за проблем с предкрылками. Вылет задержался на шесть часов.

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Boeing 737 авиакомпании Utair вернулся во Внуково

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Теги: Boeing 737-500, utair, разгерметизация, кислородные маски



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