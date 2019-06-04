Крупному пожару на складах в уральском городе дан полный отбой

Крупный пожар на складах в уральском городе Арамиль полностью ликвидирован.

Напомним, возгорание произошло минувшей ночью, площадь пожара составила 1,5 тыс. кв.м. Огнем оказались повреждены два склада с лакокрасочной продукцией. В 6 часов 13 минут открытое горение было ликвидировано, специалистам удалось отстоять от огня соседний склад со стройматериалами.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, в 15 часов пожарные завершили работы по проливке и разбору сгоревших конструкций складов. Пожару дан общий отбой, его причина устанавливается. На месте работают дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории.

Пострадавших в результате инцидента нет. Превышения ПДК вредных веществ не зафиксировано, угроза для населения и окружающей среды отсутствует.