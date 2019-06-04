01 Октября 2020
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
пожар на складах в Арамиле (2019) | Фото: 66.mchs.gov.ru

Крупному пожару на складах в уральском городе дан полный отбой

Крупный пожар на складах в уральском городе Арамиль полностью ликвидирован.

Напомним, возгорание произошло минувшей ночью, площадь пожара составила 1,5 тыс. кв.м. Огнем оказались повреждены два склада с лакокрасочной продукцией. В 6 часов 13 минут открытое горение было ликвидировано, специалистам удалось отстоять от огня соседний склад со стройматериалами.

пожар на складах в Арамиле(2019)|Фото: 66.mchs.gov.ru

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, в 15 часов пожарные завершили работы по проливке и разбору сгоревших конструкций складов. Пожару дан общий отбой, его причина устанавливается. На месте работают дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории.

Пострадавших в результате инцидента нет. Превышения ПДК вредных веществ не зафиксировано, угроза для населения и окружающей среды отсутствует.

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Крупному пожару на складах в уральском городе дан полный отбой

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Теги: склады, пожар, Арамиль, МЧС



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Ранее 04.06.2019 07:53 Мск В уральском городе произошел крупный пожар на складах: с огнем боролись три часа

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