Кремль ответил Трампу на слова о выводе "своих людей" из Венесуэлы

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал слова президента США Дональда Трампа про вывоз россиян из Венесуэлы.

По словам Пескова, Россия официально не уведомляла Штаты об этом и не могла этого сделать, поскольку российские специалисты продолжают там работать.

Представитель Кремля предположил, что это "косвенная ссылка на какие-то газетные источники информации", передает "Интерфакс".

Напомним, днем ранее газета The Wall Street Journal сообщила о том, что Россия в последнее время резко сократила число военных советников в Венесуэле.

Издание со ссылкой на источник, близкий к Минобороны РФ, пишет, что из тысячи военных специалистов в латиноамериканской стране осталось несколько десятков.

Предполагается, что их отъезд связан с непростой экономической ситуацией и отсутствием контрактов на поставку вооружения.

После этого в МИД России опровергли информацию об отзыве своих специалистов.