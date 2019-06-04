"Роснефть" приступила к разработке крупного месторождения в Югре

"Роснефть" ввела в промышленную эксплуатацию Западно-Эргинское месторождение в Югре. Участок был подготовлен к добыче за полтора года, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Команду начать отгрузку первой нефти дал главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин в ходе годового собрания акционеров. Извлекаемые запасы месторождения составляют 23 млн тонн нефти, пробурено 49 скважин.

"Для эффективной добычи трудноизвлекаемых запасов Эргинского проекта применяются самые современные технологии: управляемое в режиме реального времени горизонтальное бурение, многостадийный гидроразрыв пласта с использованием сверхпрочного полимерного проппанта и иные технологии увеличения отдачи пласта", - отмечают в "Роснефти".