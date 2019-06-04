Во Внуково возвращается Boeing 737-500 авиакомпании Utair, летевший в Берлин

В столичный аэропорт Внуково возвращается самолет Boeing 737-500 авиакомпании Utair (рейс UT 705). В 11:16 мск он вылетел в Берлин, но, долетев до белорусского Полоцка, развернулся – экипаж принял решение о возврате в порт отправления. Как сообщает telegram-канал "112", предварительная причина возвращения – разгерметизация.

Это уже второй за сутки инцидент с данным типом самолета у авиакомпании Utair. Так, накануне Boeing 737-500 не смог вовремя вылететь из Уфы в Сургут из-за проблем с предкрылками. Вылет задержался на шесть часов.