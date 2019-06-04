01 Октября 2020
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Газовая плита (2013) | http://news.rambler.ru

Ямальские коммунальщики погасили многомиллионные долги за газ только после вмешательства прокуратуры

Теплоснабжающая компания "Уренгойтеплогенерация-1" погасила долг за газ в сумме 13,03 млн руб. только после вмешательства окружной прокуратуры.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе надзорного ведомства, руководителю предприятия ранее было внесено представление, установлен контроль за сроками погашения задолженности. Благодаря принятым мерам реагирования задолженность перед поставщиком газа была погашена.

Также долги за газ погасила компания "ЭК "ТВЭС" в сумме 0,98 млн руб.

"Учитывая, что наличие просроченной задолженности перед поставщиками газа и электроэнергии может привести к прекращению поставки топливно-энергетических ресурсов на котельные, препятствует надежному снабжению населения коммунальными услугами, органами прокуратуры автономного округа будут продолжены надзорные мероприятия в сфере ЖКХ, в том числе в части своевременных расчетов организаций жилищно-коммунального хозяйства, органов публично-правовых образований с ресурсоснабжающими компаниями", - сообщили в ведомстве.

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Ямальские коммунальщики погасили многомиллионные долги за газ только после вмешательства прокуратуры

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Теги: Уренгойтеплогенерация-1, прокуратура, долги за газ



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