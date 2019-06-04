01 Октября 2020
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Общество Свердловская область Уральский ФО
(2004) | Фото: Накануне.ru

Такое лето: на Среднем Урале сохранятся сильные дожди, ветер и град

В среду, 5 июня, на Среднем Урале вновь ожидаются дожди и ветер.
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По данным синоптиков, 5 июня в Свердловской области сохранятся неблагоприятные погодные явления. Ожидаются очень сильный дождь, град и ветер до 25 м/с.

Как сообщили Накануне.RU в ФКУ "Уралуправтодор", водителей просят быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий погодным условиям. Сообщить о нештатной ситуации на трассах Уральского федерального округа можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы ‪8-800-200-63-06. Звонок бесплатный.

Напомним, ранее в МЧС предупреждали, что со вторника погода в Свердловской области резко испортится.

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Такое лето: на Среднем Урале сохранятся сильные дожди, ветер и град

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Теги: дожди, град, Средний Урал



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