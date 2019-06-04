В Ноябрьск, где убили двух полицейских, приехал руководитель окружного главка

В Ноябрьске, где проходит проверка убийства двух сотрудников полиции и супруги одного из них, работает начальник управления МВД по Ямало-Ненецкому автономному округу Александр Удовенко. Информацию о приезде руководителя главка подтвердили в полиции, передает корреспондент Накануне.RU.

Тело одного полицейского было обнаружено в машине, припаркованной в котельной поселка СМУ-10, другого полицейского нашли в городском отделении полиции. Оба получили огнестрельные ранения. Супруга одного из полицейских была убита в квартире.

На месте работают следователи и криминалисты. Возбуждено уголовное дело.