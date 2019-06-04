01 Октября 2020
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
(2004) | Фото: Накануне.ru

В ГУФСИН назвали фейком строительство яхты в уральской колонии "для местного силовика"

В свердловском ГУФСИН прокомментировали данные о строительстве яхты в исправительной колонии №12. В ведомстве частично опровергли информацию.
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Ранее правозащитник Алексей Соколов рассказал, что в ИК-12 (Нижний Тагил) осужденные якобы бесплатно строят яхту для местного силовика. Как сообщил Накануне.RU глава пресс-службы ГУФСИН России по Свердловской области Александр Левченко, данная информация не соответствует действительности.

"Строительство яхты в ИК-12 действительно велось - но в соответствии со всеми установленными законами требованиями. В 2015 году колонией был заключен договор подряда о строительстве яхты. Заказчик внес предоплату, а также предоставил часть материалов. Осужденным выплачивалась зарплата за выполненный объем работы. В 2016 году строительство яхты было приостановлено, поскольку заказчик перестал проводить дальнейшую оплату и предоставлять материалы", - рассказал Александр Левченко, не уточнив, что это был за заказчик.

По его словам, сейчас по данному факту ИК-12 ведется претензионно-исковая работа по нарушению условий договора подряда.

"А гражданин Соколов известен созданием непроверенных и откровенно фейковых новостей - что было доказано в судах, и его организация заплатила оболганным сотрудникам только в одном случае 210 тыс. руб.", - добавил представитель ГУФСИН.

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В ГУФСИН назвали фейком строительство яхты в уральской колонии "для местного силовика"

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Теги: ГУФСИН, яхта, колония, фейк



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