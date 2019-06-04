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Рамазан Абдулатипов, глава Дагестана (2013) | Фото:Накануне.RU

Экс-главу Дагестана допросят по делу против бывших высокопоставленных чиновников республики

Экс-главу Дагестана Рамазана Абдулатипова допросят в качестве свидетеля по уголовному делу против бывших высокопоставленных чиновников республики.

Решение принял Лефортовский районный суд Москвы по ходатайству защиты, сообщил в Facebook адвокат Дагир Хасавов.

По мнению адвокатов, Абдулатипов, который сейчас занимает пост постпреда России в Организации исламского сотрудничества, должен подтвердить невиновность подсудимых.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в феврале 2018 года все правительство Дагестана было отправлено в отставку. Это случилось после того, как высокопоставленными чиновниками заинтересовался Следственный комитет.

Возбуждено уголовное дело, обвинение предъявлено бывшим временно исполняющему обязанности председателя правительства Дагестана Абдусамаду Гамидову, временно исполняющим обязанности заместителей председателя правительства республики Шамилю Исаеву и Раюдину Юсуфову, а также бывшему министру образования региона Шахабасу Шахову. Все четверо арестованы.

Ранее один из эпизодов дела должен был быть рассмотрен в Махачкале. Однако Генпрокуратура посчитала, что в Дагестане рассмотрение дела может быть необъективным и пристрастным, напоминает Regnum.

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Экс-главу Дагестана допросят по делу против бывших высокопоставленных чиновников республики

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Теги: рамазан абдулатипов, дагестан, чиновники, уголовное дело



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