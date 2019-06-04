СМИ узнали суть миллиардных исков к Абызову

РБК стала известна суть исков Альфа-банка, Redeliaco Holdings и компании "Т Плюс", поданных к Михаилу Абызову, его экс-супруге Екатерине Сиротенко и бывшему президенту Е4 Андрею Малышеву.

Ранее истцы потребовали около 34 млрд рублей. Они посчитали Абызова и других "контролирующими должника лицами", которые должны нести ответственность по долгам Е4.

Компании уверены, что когда долги Группы Е4 стали превышать активы, ответчики начали создавать видимость финансовой состоятельности, чтобы привлечь новые кредитные средства.

Плохое финансовой положение наблюдалось в Е4 еще с 2012 года, однако это не помешало взять внушительные кредиты, которые полностью не были выплачены.

Отмечается, что в период, когда платежеспособность Е4 снижалась, у Михаила Абызова и Екатерины Сиротенко росли доходы.

Напомним, Абызов был задержан в конце марта в Москве, куда прилетел на день рождения бывшего коллеги. Экс-министр содержится в СИЗО Лефортово. Во время ареста адвокаты также предлагали залог и домашний арест на даче в Барвихе.

Следствие считает, что в период с 2011 по 2014 годы он создал преступную группу, являясь бенефициарным владельцем ряда оффшорных фирм. Ущерб оценивается в 4 млрд рублей. Сам Абызов не признает своей вины.

Ранее в квартире бывшего министра были найдены наркотики. По этому факту было возбуждено уголовное дело, выделенное в отдельное производство. Арест Абызову продлили до 25 июля.