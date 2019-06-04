Президент Азербайджана поблагодарил Путина за донаименование сургутского аэропорта

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил президенту РФ Владимиру Путину и выразил благодарность за присвоение сургутскому аэропорту имени выдающегося нефтяника Фармана Салманова, сообщили Накануне.RU в пресс-службе президента.

Ильхам Алиев добавил, что решение азербайджанской общественностью было воспринято с большой признательностью.

Отметим, что в Сургутском аэропорту каких-либо изменений в связи с указом президента о донаименовании не планируется. Как пояснили корреспонденту Накануне.RU в пресс-службе аэропорта, "данное событие не требует внесения каких-либо изменений в юридическое название общества и его правоустанавливающие и локальные нормативные документы. По вопросу организации мероприятий и изменений в здании аэропорта Сургута данный документ требований не содержит".

Напомним, 31 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении более чем 40 аэропортам страны имен лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством. Тюменский аэропорт "Рощино" получил имя Дмитрия Менделеева. В ближайшее время в воздушной гавани намерены организовать выставку, посвященную великому ученому.