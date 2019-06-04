BadComedian не будет закрывать свой блог – он готов "уйти в подполье"

Блогер Евгений Баженов (BadComedian) рассказал, что на самом деле не собирается закрывать свой канал, и если его заблокируют по решению суда – он "уйдет в подполье, но не сдастся".

Напомним, ранее кинокомпания Kinodanz подала иск к Баженову. Создатели фильма "За гранью реальности" считают, что блогер нарушил их авторские права (он снял очень критичный обзор на ленту), и требуют миллион рублей.

Баженов записал ролик, в котором обвинил киношников и Минкульт (который спонсировал фильм) в попытке цензуры. Он также отметил, что его каналу может грозить закрытие.

"Допустим, события заканчиваются плохо для меня: суд выигрывает Kinodanz, они победили, на YouTube возвращается судебный документ, YouTube блокирует, возвращает страйк мне на канал, ещё один прилетает страйк, после чего они выцепляют ещё один обзор, где они были упомянуты, после чего канал закрывается. Это не я его закрываю. Его закрывают, потому что прилетают страйки – жалобы. И всё. После этого необходимо будет перейти на иную модель распространения. Она, безусловно, будет связана с YouTube. Допустим, на других каналах [разместим копии видео]. Как угодно. Попробуем сделать новый канал. Попробуем всеми способами как-то всё обойти", - рассказал блогер в интервью радиостанции "Говорит Москва".