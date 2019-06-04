Глава хакерской группы Lurk обвинил суд в работе на ЦРУ

Сегодня в Кировском районном суде Екатеринбурга начали заново рассматривать дело хакеров из группировки Lurk.

Как передает корреспондент Накануне.RU, перед слушанием в зал пустили журналистов для фото и видеосъемки, но вступать в какой-либо диалог с подсудимыми было запрещено. Так называемый идейный вдохновитель группировки Константин Козловский и ещё один фигурант дела Александр Сафонов разыграли диалог сами с собой. Подсудимые снова сослались на то, что работали на российские спецслужбы.

В ходе заседания подсудимые попросили отводы государственному обвинителю - прокурору и судье. Это касается вопроса соединения дел.

"Вынесенное на предварительном слушании решение позволяет усомниться в непредвзятости данного процесса. Я считаю, что председательствующий мотивирован каким-то образом принять решение по нашему делу", - сказал Сафонов.

Напомним, изначально дело рассматривала судья Екатерина Иванченко. Однако прокуратура и сами обвиняемые подали апелляцию на решение суда первой инстанции о назначении заседания без предварительного слушания. В итоге 9 апреля Свердловский областной суд вернул дело на рассмотрение в райсуд, но в ином составе.

Обвиняемый Сафонов сегодня снова заявил, что постановление судьи Иванченко об объединении дел его, Козловского и остальных с делом Мельника незаконно и они подлежат разъединению.

"Присоединение данного уголовного дела в одно производство Мельнику было насильно навязано коллегией судей. Это прямое нарушение его конституционных прав", - считает Сафонов.

Козловский в ходе заседания заявил, что у них есть "технические подтверждения очень серьёзных историй", и наставил на том, что заседание должно проходить в закрытом режиме, "дабы не искажать информацию". По его словам, в деле находятся важные сведения, которые могут повредить государственной безопасности РФ.

"Зачем рассматривать дело год-полтора, чтобы потом снова начать его рассматривать? У нас портится здоровье, мы не хотим сюда ездить просто так", - добавил также он.

"Вы не оценили мои слова, состав суда незаконен. Я считаю, что председательствующие - сотрудники иностранных спецслужб. У меня всё", - сказал Козловский.

На это судья ответила ему, что "председательствующие не заинтересованы в исходе дела и не являются агентами ЦРУ".

После перерыва в заявленных отводах в итоге было отказано. Заседание продолжилось в прежнем составе.

Как ранее сообщало Накануне.RU, еще в 2017 году Константин Козловский в Московском городском суде заявлял, что он якобы много лет сотрудничал с ФСБ и по поручению ее сотрудников занимался, в том числе, взломами на территории США. В частности, речь шла о "взломе" Национального комитета Демократической партии США и электронной переписки Хиллари Клинтон, а также военных предприятий США. На суде в Екатеринбурге 5 февраля Козловский вновь заявил журналистам, что "действовал по заказу ФСБ".

Напомним, что на счету хакеров, по данным следствия, взлом базы данных аэропорта Кольцово, а также хищение более 1,2 млрд руб. у крупных банков, среди которых ВТБ, Сбербанк, московские "Гарант-инвест" и Металлинвестбанк, а также якутский банк "Таата". Среди потерпевших фигурируют еще несколько российских турфирм. В октябре 2018 года Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор одному из участников Lurk Игорю Маковкину - его приговорили к пяти годам колонии.