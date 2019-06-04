Депутаты посоветовали мэрии "принюхаться" к южным окраинам Екатеринбурга

Администрация Екатеринбурга заявила о том, что реконструкция цеха сушки иловых осадков на южной аэрационной станции МУП "Водоканал" не прекращалась.

Как передаёт корреспондент Накануне.RU, этот вопрос подняли сегодня на совместном заседании комиссий думы Екатеринбурга по городскому хозяйству и по экономическому развитию. Депутат Виктор Сомиков, представляющий Чкаловский район, привёл пример из личного опыта, когда гости Среднего Урала ещё на подъезде к южной окраине города слышат зловоние.

"Всё у вас в Екатеринбурге хорошо, говорят они, но запахи странные", - заявил депутат представителям мэрии при обсуждении поправок в муниципальный бюджет на текущий год.

На это первый заместитель мэра Александр Ковальчик и заместитель главы по вопросам ЖКХ Владимир Гейко ответили, что инвестиционная программа работает, а денег из казны (городской и областной) в текущем режиме на объект не выделяют, поскольку на проект до сих пор нет экспертного заключения. Как только заключение подпишут, горадминистрация сразу обратится к региональному правительству за финансированием.

По словам Ковальчика, срок рассмотрения документа - до сентября этого года; за счёт инвесторов стройка идёт с прошлого года, а при бюджетной поддержке продолжится до 2021 года в рамках софинансирования строительно-монтажных работ.

"У меня просьба подготовить более значимый ответ - когда, что, в каком объёме надо изменять проект", - обратился к представителям горадминистрации Сомиков.

Напомним, что аналогичный цех сушки работает на Северных очистных сооружениях, но там перерабатывается лишь 20% жидких отходов, поступающих по канализации. Остальные 80% приходятся на южное направление. Для строительства цеха требуется 600 млн руб., и ранее городские власти, при торжественной закладке камня в фундамент цеха в ноябре прошлого года (тогда присутствовал экс-мэр Екатеринбурга, член Совета Федерации Аркадий Чернецкий), объявили, что объект будет введён в эксплуатацию в 2020 году.

Теперь, когда в областном МинЖКХ до сих пор нет даже заявки от муниципалитета на софиннансирование дальнейших работ, строительство может затянуться на неопределённый период.

Понимая это, депутаты решили ещё раз вернуться к поднятой сегодня теме на заседании комиссии по городскому хозяйству 18 мая.