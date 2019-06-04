Двое мужчин задержаны по подозрению в убийстве спецназовца в подмосковном Красногорске

По подозрению в убийстве бывшего спецназовца Никиты Б. в подмосковном Красногорске задержаны двое мужчин, сообщила Накануне.RU официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Следствие устанавливает роль задержанных 1977 и 1982 годов рождения в совершении указанного преступления.

Материалы уголовного дела по факту причинения в драке тяжких телесных повреждений мужчине, за которого вступился погибший соединены в одно производство с уголовным делом об убийстве, уточнили в СКР.

"По местам жительства задержанных лиц проведены обыски, допрошено более 50 свидетелей. По изъятым предметам назначены необходимые комплексные экспертизы", - говорится в сообщении. Также в СКР сообщили, что все другие участники происшествия установлены, и в ближайшее время будет определен их процессуальный статус.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, спецназовец ГРУ Никита Б. попытался разнять дерущихся возле местного бара мужчин, в ответ на это один из них зарезал бойца ножом и скрылся с места трагедии, после чего друзья купили ему билет в Армению и он улетел на самолете. Известно, что Никита Б. воевал в Сирии, имел награды.

Расследование уголовного дела взял под личный особый контроль глава СКР Александр Бастрыкин.