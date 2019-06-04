Телефонные мошенники украли деньги с карты бывшей тещи Дмитрия Пескова

Екатерина Солоцинская, бывшая жена пресс-секретаря президента России, рассказала в Instagram о телефонных мошенниках, которые выманили деньги у ее родителей-пенсионеров. Самое обидное, пишет Солоцинская, что банк не предложил никакой помощи, жертвам самим приходится бороться за похищенные средства.

"Не самое весёлое начало лета для моих родителей. Вчера на мобильный номер моей мамы позвонили с номера, определившегося как "Банк ВТБ", где у неё открыт счёт. Девушка, представившись сотрудницей банка, сообщила, что из Саратовской области произошла попытка снятия денег со счета моей мамы неким товарищем Гордеевым. Она отметила, что, поскольку с карт никогда не происходило снятие средств из этого региона, служба безопасности банка решила предупредить своего клиента о том, что карты следует немедленно заблокировать. Продиктовав все сведения о маме, дату рождения, и номера ее карт для сверки, сотрудница для окончательной проверки попросила назвать три цифры, расположенные на оборотной стороне карт.

После чего с номера ВТБ пришло смс с кодом, который нужно было ввести для блокировки карт.

Что мама и сделала.

После этого все деньги с ее карт моментально были списаны", - описывает схему работы мошенников Екатерина (здесь и далее авторское написание в цитатах сохранено – прим. ред.).

"При обращение в ВТБ с описанием произошедшего факта мошенничества , там сказали, что НИЧЕМ помочь не могут и посоветовали обратиться в правоохранительные органы. А сегодня они перезвонили на мобильный мамы и попросили оценить качество обслуживания в связи с вчерашним обращением! Родители просто повесили трубку", - рассказывает женщина.

Солоцинская пишет, что банк мог бы предложить компенсацию, если он не в состоянии бороться с подобным мошенничеством от его имени: "Мне кажется, если служба безопасности банка не в состоянии обеспечить защиту данных своих клиентов и проконтролировать деятельность своих сотрудников, которые, похоже, находятся в явном сговоре с мошенниками, то Банк обязан хотя бы компенсировать потери людей, вынужденных страдать из-за халатного к себе отношения".