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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
телевидение, цифровое, аналоговое (2018) | Фото: mediasat.info

Югра перешла на цифровое ТВ

Сегодня Ханты-Мансийский автономный округ перешел на цифровое телевещание, сообщили Накануне.RU в службе информации портала "Открытый регион – Югра".

Югра показала один из лучших результатов в стране по охвату цифровым сигналом – 99,6%. Тем не менее, в 42 населенных пунктах региона или в 2 тыс. 218 домохозяйств еще нет цифрового вещания. Специалисты окружного департамента информационных технологий проводят разъяснительную работу.

"Гражданам предложено перейти на спутниковое телевидение. Большая часть населения приняла это предложение. Им также бесплатно доступно 20 федеральных каналов в лучшем качестве", – сказал руководитель ведомства Павел Ципорин.

В ближайшие 10 дней главы муниципалитетов Югры доложат правительству региона о реакции населения на переход.

Отметим, что югорчане получают государственную поддержку при переходе на цифровое ТВ: до 31 декабря 2019 г. правительство округа компенсирует приобретение приставки, либо спутникового оборудования стоимостью до 5 тыс. руб. отдельным категориям граждан. Помощь получили уже свыше 1 тыс. 300 жителей округа.

В округе работает "горячая линия" по номеру 8-800-101-00-01. С 8.00 до 24.00 операторы готовы предоставить ответы на любые вопросы, связанные с переходом, удаленно выбрать и настроить оборудование, а также направить к заявителям волонтеров.

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Югра перешла на цифровое ТВ

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Теги: цифровое тв, югра, хмао



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Развитие сюжета:

Ранее 05.06.2019 16:18 Мск В Минсвязи похвалили Югру за "высочайшую степень подготовки" к переходу на цифровое ТВ

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