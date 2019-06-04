Лавров обрушился на Запад за создание миропорядка по "закону джунглей"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров опубликовал статью, в которой обвинил Запад в попытке создания нового жестокого миропорядка.

Материал опубликован на сайте политического журнала "Международная жизнь". В нем Лавров отмечает, что на Западе собираются поколебать существующий порядок международной политики, установленный ООН после Второй мировой войны.

Этот новый порядок, навязываемый западными странами во главе с США всему миру, министр назвал близким к "закону джунглей, при котором кто сильнее, тот и прав". Также Лавров заявил, что Штаты хотят создать образ "милитаристической России", тогда как вся история Америки связана с постоянными захватническими войнами, пишет ПолитЭксперт.

Напомним, недавно Сергей Лавров рассказал, будет ли Россия выходить из Совета Европы.