Гоша Куценко собирается на суд по делу об убийстве Никиты Белянкина: "Хочу увидеть этих чудовищных тварей"

52-летний актер Гоша Куценко, сам не раз игравший в кино спецназовцев, эмоционально прокомментировал убийство экс-сотрудника ГРУ Никиты Белянкина в Подмосковье.

В Instagram Куценко написал: "Сердце разрывается от ужаса и злости... На его месте - все порядочные люди... На месте тех упырей с ножами-...Вот кто на месте этих нелюдей?! Я приеду на этот суд. Увидеть этих чудовищных тварей. Неужели это стадо наши сограждане? Что творится в умах и душах? Соболезнования, короче... близким Никиты... Друзьям. Сослуживцам. Стране нашей соболезнования... Интересно- а стадо с ножами на Зоне будут уважать и называть крутыми мужиками?".

Также актер предложил свои меры по предотвращению подобных ЧП: "Нужно ввести ситуация Спецоперации! На год! По стране! И изымать оружие! Сейчас у каждого второго нож у каждого 5 пистолет! Ваши Документы и обыск. Нашли- стать" (авторские орфография и пунктуация в цитатах сохранены – прим. ред.).

Как сообщало Накануне.RU, во вторник, 4 июня, стало известно о задержании двух подозреваемых по делу об убийстве Белянкина. Также в Следственном комитете сообщили, что установлены все участники происшествия.

Напомним, Белянкин шел вечером по улице и увидел, как толпа избивает мужчину. Он попытался защитить жертву, но сам получил удар ножом в грудь, от полученного ранения молодой человек скончался.