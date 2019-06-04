01 Октября 2020
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
педофил (2016) | Фото: tut.by

Прикамца будут судить за педофилию и детскую порнографию

В Прикамье местного жителя обвиняют в совершении 36 преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК России по Пермскому краю.

33-летнего жителя края будут судить за изнасилование и иные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14 лет с использованием беспомощного состояния потерпевшей, а также за распространение порнографических материалов с изображением несовершеннолетних.

По версии следствия, обвиняемый с 2009 г. насиловал детей своих родственников и знакомых. Происходящее он снимал на фото и видео. Кроме того, в 2017 г. мужчина распространил порнографические материалы с детьми через интернет.

Во время обыска у него были изъяты электронные носители, на которых были обнаружены фото и видеофайлы. По делу было допрошены 30 свидетелей, восемь потерпевших и их законных представителей, проведены 18 различных экспертиз.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

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Прикамца будут судить за педофилию и детскую порнографию

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Теги: порнография, насильник, педофил, суд, уголовное дело, несовершеннолетние



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