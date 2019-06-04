Персик, дупло и дятел: Наталья Поклонская показала, чем занята в Крыму

Наталья Поклонская поехала в Крым поработать, а заодно и погостить у родителей. В Instagram депутат Госдумы опубликовала фотографии из родительского огорода: цветы, свежий урожай огурцов, дупло крымского дятла в персиковом дереве.

"Утро в деревне у родителей! В огороде уже поспевают огурцы, помидоры, инжир, виноград, смородина и даже дыня) Крымский дятел гнездится исключительно на персиковом дереве!", - подписала фотографии экс-прокурор Крыма.

Персик в саду у родителей Натальи, в котором живет дятел

В последнее время Поклонская часто бывает у родственников. В мае она опубликовала фото с бабушкой, к которой приехала в деревню на День Победы. Компанию ей составил муж Иван Соловьев.