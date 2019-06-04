01 Октября 2020
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шахта шахтеры (2011) | Фото:allday.ru

На шахте "Распадская" обрушилась порода, есть погибший

На шахте "Распадская" в Кемеровской области обрушилась порода кровли.

Как сообщает РИА Новости, погиб один человек. Всего на момент обрушения в шахте находились 473 горняка.

Год назад на шахте "Распадская" возник пожар, 195 горнорабочих были эвакуированы. По предварительным данным, загорелся уголь под комбайном.

ПАО "Распадская" входит в группу Evraz. Напомним, 9 мая 2010 года на шахте "Распадская" в Кемеровской области произошла крупная авария. Погибли при взрыве 90 работников шахты. Более года там проходила поисково-спасательная операция по обнаружению тел погибших.

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На шахте "Распадская" обрушилась порода, есть погибший

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Теги: распадская, обрушение породы



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