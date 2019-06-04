В 11 торговых марках пакетированного чая обнаружена кишечная палочка

Роскачество обнаружило кишечную палочку в 11 торговых марках пикетированного чая, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

"В 11 пакетированных чаях обнаружены бактерии группы кишечной палочки", - говорится в сообщении.

Перечень торговых марок опубликован на портале Роскачества.

Эксперты обращают внимание на то, что кишечная палочка уничтожается при заваривании чая кипятком и рекомендуют заливать водой температурой свыше 60 градусов для предотвращения негативного влияния БГКП.

В ходе проверки ведомством исследованы 48 листовых и пакетированных чаев 35 наиболее распространенных на российском рынке торговых марок по 178 показателям качества и безопасности.

При исследовании эксперты не обнаружили серьезных нарушений производства. "Нет фальсификации листа, посторонних примесей (в том числе металломагнитных), красителей. Исследование не выявило превышения содержания потенциально опасных веществ, токсичных и радиоактивных элементов. Процентное содержание кофеина и танинов, полифенолов соответствует нормам ГОСТ – чай на полках нашей страны является чаем", - заявили в ведомстве.

Также отмечается, что качество в среднем выше у листовых чаев - в них не выявлено ни плесеней, ни отклонений по массе нетто. "И бактерии группы кишечной палочки выявлены только в одном листовом чае, тогда как в пакетированном – 10 случаев. Следы пестицидов присутствуют в 14 из 15 листовых чаев и в 29 из 33 пакетированных", - добавили в Роскачестве.