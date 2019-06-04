Экс-губернатор Ивановской области арестован на два месяца

Экс-губернатора Ивановской области Павла Конькова арестовали на два месяца.

В СИЗО он пробудет до 30 июля, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по региону.

Напомним, экс-глава региона Коньков вместе с бизнесменом Гришиным в компании с еще несколькими пока неустановленными людьми похитили 700 млн бюджетных рублей, перечислив средства на счета организаций, входящих в группу компаний "ПРОДО".

Сейчас изымается и исследуется документация, имеющая значение для следствия, идет работа по сбору и закреплению доказательств. В ближайшее время соучастникам будет предъявлено обвинение. Конькова задержали 1 июня, уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 160 УК РФ.