В югорском городе мужчина с обрезом устроил стрельбу прямо на улице

В Нягани задержали мужчину с обрезом. Он устроил пальбу прямо на улице.

Инцидент произошел 3 июня вечером. Как сообщили Накануне.RU в Росгвардии ХМАО-Югры, выстрелы раздавались на улице Новой.

Подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения и пытался скрыться.

Однако нарушителя спокойствия удалось задержать и изъять две единицы оружия, переделанного под обрез.

Угрозу жизни и здоровью горожан удалось предотвратить.