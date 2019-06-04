В югорском городе мужчина с обрезом устроил стрельбу прямо на улице
В Нягани задержали мужчину с обрезом. Он устроил пальбу прямо на улице.
Инцидент произошел 3 июня вечером. Как сообщили Накануне.RU в Росгвардии ХМАО-Югры, выстрелы раздавались на улице Новой.
Подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения и пытался скрыться.
Однако нарушителя спокойствия удалось задержать и изъять две единицы оружия, переделанного под обрез.
Угрозу жизни и здоровью горожан удалось предотвратить.
Сотрудники Росгвардии, задержавшие нарушителя