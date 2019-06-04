В Екатеринбурге появилась школа для желающих бросить курить

Сегодня в Екатеринбурге открывается школа для желающих бросить курить. Об этом Накануне.RU сообщили в управлении здравоохранения городской администрации.

Читайте также: Мэр Нижнего Тагила потребовал избавить набережную городского пруда от любителей выпивки

4 июня в 18 часов в Городском центре медицинской профилактики (8 Марта, 78а, литер В) для жителей уральской столицы пройдет занятие в рамках проекта "Школа помощи желающим бросить курить". Все будет проходить в форме тренинга с элементами лектория и арт-терапевтических техник.

Ведущей тренинга станет клинический психолог, специалист по работе с зависимым поведением (курение), арт-терапевт и тренер консультативно-оздоровительного отдела Анна Семенова. Вход свободный, но по предварительной записи по телефону 295-14-90.

Как добавили в мэрии, данное мероприятие приурочено ко Всемирному дню без табака.