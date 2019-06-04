Карантин и профилактика нарушений. В Зауралье рассмотрели вопросы реализации пограничной политики

В Курганской области прошло заседание пограничной комиссии региона, передает корреспондент Накануне.RU.

В нем приняли участие главный федеральный инспектор по Курганской области, руководители пограничного органа, территориального отдела ГАДН, департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, специалисты Россельхознадзора и других ведомств, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

Были рассмотрены вопросы, касающиеся содержания пунктов пропуска, профилактики правонарушений, установления карантинной полосы вдоль госграницы, а также вопросы состояния межведомственного взаимодействия при выявлении товаров, ввезенных с нарушением законодательства Российской Федерации.