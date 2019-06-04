"Важно для последующего опознания". "Победа" объяснила, почему нельзя пересаживаться в самолете

Лоукостер "Победа" объяснил, почему пассажирам запрещено самостоятельно пересаживаться в салоне самолета. Доводы авиакомпании напугали пассажиров, так как одна из причин - необходимость опознания тел при аварии, передает корреспондент Накануне.RU.

Выбор места в салоне на рейсах "Победы" платный. Пассажиры часто жалуются на то, что без доплаты членам одной семьи нельзя зарегистрироваться на соседние места. При этом бортпроводники в салоне следят за тем, чтобы пассажиры не меняли место, указанное в посадочном талоне.

Лоукостер на своей официальной странице во "ВКонтакте" объяснил, что меняться местами нельзя по ряду причин: из соображений безопасности (не над всеми местами есть маски для младенцев, у аварийных выходов могут сидеть только взрослые), по маркетинговым (чтобы пассажиры платили за выбор места) и техническим (экипаж не может ждать, когда все пассажиры пересядут) причинам. Один из аргументов неприятно удивил пассажиров.

"Второй момент связан с идентификацией пассажиров при авариях и катастрофах: в списке зарегистрированных пассажиров указываются и места в салоне, поэтому сидеть на своем месте важно и для последующего опознания", - говорится в сообщении перевозчика.

Пользователи с ужасом комментируют заявление компании: "Очень оптимистичен - второй момент.....Ну что ,покойнички,полетели", "Любая посадка с "Победой - победа!", "Спасибо, буду иметь в виду...".