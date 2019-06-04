ФАС поручила создание системы по анализу цен в сфере гособоронзаказа субподрядчику и провалила госзадание

01 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России
ФАС, федеральная антимонопольная служба (2017) | Фото: seanews.ru

ФАС поручила создание системы по анализу цен в сфере гособоронзаказа субподрядчику и провалила госзадание

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поручила субподрядчику создание информационно-аналитической системы сбора данных о ценах и их сравнения в сфере государственного оборонного заказа и в гражданской сфере (ИАС ГОЗ). В результате распорядитель бюджетных средств провалил госзадание и теперь должен вернуть деньги обратно в бюджет. К такому выводу пришла Счетная палата по итогам проверки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

ФАС получила из федерального бюджета 55 млн руб. на создание информационно-аналитической системы. Счетная палата установила, что служба поручила выполнение этого госзакадания своему подведомственному учреждению - ФБУ "ИТЦ ФАС России". В свою очередь учреждение передало практически все проектные работы на субподряд, заключив госконтракт с компанией "ЛАНИТ" на сумму 37 млн руб., а самостоятельно осуществляло лишь административные функции за оставшиеся 30% субсидии.

"В соответствии с нормами Бюджетного кодекса и закона "О некоммерческих организациях" госзадание должны выполнять государственные учреждения своими силами, и оно не может быть передано другим юридическим лицам", - пояснили в СП РФ.

В конце прошлого года было решено передать работы по созданию ИАС ГОЗ единственному исполнителю, которого должно будет определить Правительство РФ. Но ФАС России перечислила субсидию ФБУ "ИТЦ ФАС России" в размере 288 млн руб., а поскольку учреждение работы не выполнило, это средства необходимо вернуть в бюджет.

"По расчетам ФАС, возврату в бюджет подлежит всего 36% от обозначенной суммы или 105 млн руб. Причина - в методике Минфина по расчету остатка субсидий, который необходимо направить в бюджет в связи с невыполнением госзадания. Впрочем, служба заявила о готовности вернуть все полученные средства, но министерство пока не видит такую правовую возможность", - рассказали в Счетной палате.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

ФАС поручила создание системы по анализу цен в сфере гособоронзаказа субподрядчику и провалила госзадание

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: фас, гособоронзаказ, госзадание, аналитическая система



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети