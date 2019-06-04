ФАС поручила создание системы по анализу цен в сфере гособоронзаказа субподрядчику и провалила госзадание

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поручила субподрядчику создание информационно-аналитической системы сбора данных о ценах и их сравнения в сфере государственного оборонного заказа и в гражданской сфере (ИАС ГОЗ). В результате распорядитель бюджетных средств провалил госзадание и теперь должен вернуть деньги обратно в бюджет. К такому выводу пришла Счетная палата по итогам проверки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

ФАС получила из федерального бюджета 55 млн руб. на создание информационно-аналитической системы. Счетная палата установила, что служба поручила выполнение этого госзакадания своему подведомственному учреждению - ФБУ "ИТЦ ФАС России". В свою очередь учреждение передало практически все проектные работы на субподряд, заключив госконтракт с компанией "ЛАНИТ" на сумму 37 млн руб., а самостоятельно осуществляло лишь административные функции за оставшиеся 30% субсидии.

"В соответствии с нормами Бюджетного кодекса и закона "О некоммерческих организациях" госзадание должны выполнять государственные учреждения своими силами, и оно не может быть передано другим юридическим лицам", - пояснили в СП РФ.

В конце прошлого года было решено передать работы по созданию ИАС ГОЗ единственному исполнителю, которого должно будет определить Правительство РФ. Но ФАС России перечислила субсидию ФБУ "ИТЦ ФАС России" в размере 288 млн руб., а поскольку учреждение работы не выполнило, это средства необходимо вернуть в бюджет.

"По расчетам ФАС, возврату в бюджет подлежит всего 36% от обозначенной суммы или 105 млн руб. Причина - в методике Минфина по расчету остатка субсидий, который необходимо направить в бюджет в связи с невыполнением госзадания. Впрочем, служба заявила о готовности вернуть все полученные средства, но министерство пока не видит такую правовую возможность", - рассказали в Счетной палате.