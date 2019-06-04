01 Октября 2020
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Политика В России
человек, народ, толпа, цифровая экономика, цифровизация, глобализация (2017) | Фото: satprnews.com

Разработаны два варианта российских электронных паспортов

Решение по дизайну электронных паспортов гражданина России должно быть принято летом. Об этом сообщил вице-премьер Максим Акимов газете "Ведомости".

По его словам, если этого не сделать, то встанет вся инфраструктура, включая Единую систему идентификации и аутентификации и портал госуслуг.

Рассматриваются два варианта дизайна электронного паспорта: пластиковая карточка с чипом или без чипа. Во втором варианте предусматривается использование мобильного приложения.

Ранее сообщалось о планах российского Правительства отказаться от бумажных паспортов и с 2021 года начать переход на электронные паспорта.

Известно, что новая форма основного документа гражданина будет содержать, помимо персональных данных, фотографию, информацию об отпечатках пальцев владельца и его электронную подпись.

В Госдуме ранее ответили критикам, которые опасаются, что персональные данные жителей страны могут оказаться под угрозой.

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Разработаны два варианта российских электронных паспортов

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Теги: электронные паспорта, правительство



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