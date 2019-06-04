В Тюмени скончался известный общественник и борец с коррупцией

В Тюмени скончался известный общественник, активист ОНФ, председатель региональной общественной организации "Народный контроль" Александр Шемякин, передает корреспондент Накануне.RU.

Его тело обнаружили 3 июня в собственной квартире. Как сообщил на своей странице в Facebook журналист, юрист, член совета ТРОО "Народный контроль" Виктор Нестерук, Александр Шемякин умер в четверг. Хватились его в субботу - было подано заявление в полицию. В понедельник было принято решение ломать дверь.

Дверь взламывали сотрудники МЧС, в присутствии полиции. Отмечается, что в смерти борца с коррупцией нет криминала.

"Внешних признаков насильственной смерти не установлено. Причины смерти установят специалисты", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

По предварительным данным, причиной смерти стали проблемы с сердцем.