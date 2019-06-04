01 Октября 2020
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флаг южная осетия (2008) | Фото: skavkaz.rfn.ru

В Москве откроют избирательный участок по выборам в парламент Южной Осетии

В Москве откроют избирательный участок по выборам в парламент Южной Осетии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе посольства республики в РФ.

"В целях реализации избирательных прав граждан решением Центральной избирательной комиссии Республики Южная Осетия на территории Посольства Республики Южная Осетия в городе Москве открыт избирательный участок", - говорится в сообщении.

Проголосовать на избирательном участке в Москве могут граждане Республики Южная Осетия, которым на день голосования исполнилось 18 лет, имеющие при себе паспорт гражданина республики.

Голосование будет проходить 9 июня по партийным спискам - в выборах принимают участие партии "Единая Осетия", "Единство народа", "Ныхас", "Единство", "Народная партия", "Фыдыбæстæ", "Коммунистическая партия".

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В Москве откроют избирательный участок по выборам в парламент Южной Осетии

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Теги: Южная Осетия, парламент, выборы, Москва



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