В Москве откроют избирательный участок по выборам в парламент Южной Осетии

В Москве откроют избирательный участок по выборам в парламент Южной Осетии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе посольства республики в РФ.

"В целях реализации избирательных прав граждан решением Центральной избирательной комиссии Республики Южная Осетия на территории Посольства Республики Южная Осетия в городе Москве открыт избирательный участок", - говорится в сообщении.

Проголосовать на избирательном участке в Москве могут граждане Республики Южная Осетия, которым на день голосования исполнилось 18 лет, имеющие при себе паспорт гражданина республики.

Голосование будет проходить 9 июня по партийным спискам - в выборах принимают участие партии "Единая Осетия", "Единство народа", "Ныхас", "Единство", "Народная партия", "Фыдыбæстæ", "Коммунистическая партия".