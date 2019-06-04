01 Октября 2020
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Общество В России
автомобиль каршеринга (2019) | Фото: autonews.ru

Нарушителям ПДД запретят пользоваться каршерингом в России

ГИБДД планирует ввести запрет на пользование услугой каршеринга для водителей, которые регулярно нарушают ПДД и были лишены прав.

Об этом "Известиям" сообщил начальник управления надзорной деятельности ГИБДД МВД России Роман Мишуров.

Ведомство собирается создать единую цифровую платформу, которая позволит каршеринговым компаниям проверять будущих клиентов. При этом речь идет не только о россиянах, но и об иностранцах.

Отметим, в последнее время произошло несколько громких ДТП с участием каршеринговых автомобилей. В апреле турист из Италии на иномарке попытался на скорости "перелететь" через разводной Сампсониевский мост в Санкт-Петербурге.

Однако машина врезалась в крыло моста. По данным ГИБДД, за рулем Hyundai был мужчина 1989 года рождения. Он и его пассажирка получили травмы.

В том же месяце внук бывшего вице-президента "АвтоВАЗа" устроил ДТП, в котором погиб человек.

По данным телеграм-канала Mash, Егор Лядченков взял с чужого аккаунта в каршеринге Мерседес-бенц GLC, гонял на нем по Москве.

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Нарушителям ПДД запретят пользоваться каршерингом в России

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Теги: каршеринг, нарушители пдд



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