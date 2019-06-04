01 Октября 2020
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Происшествия В бывшем СССР Украина
ВСУ, армия, Украина, пьянство (2016) | Фото:

Под Киевом пьяные полицейские случайно застрелили 5-летнего мальчика

В Киеве умер 5-летний мальчик, которого из огнестрельного оружия ранили двое пьяных полицейских. Инцидент произошел в Переяславе-Хмельницком Киевской области. Врачи три дня боролись за жизнь мальчика, но спасти его не удалось.
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Трегедия произошла 31 мая во дворе, где играли дети. Внезапно раздался хлопок - и мальчик упал на землю, а у него из головы потекла кровь. После вызова полиции неподалеку, в кустах, были найдены бутылки. Местные жители вспомнили, что зимой на этом месте по бутылкам от нечего делать стреляли полицейские. После непродолжительных поисков были задержаны двое пьяных полицейских, которые и развлекались, стреляя по бутылкам. Были найдены и гильзы. Пуля прострелила ребенку черепную коробку и застряла в мозге. Была сделана одна операция, готовилась вторая, но ребенок умер, не приходя в сознание.

Поражает реакция областной полиции. Вначале сообщалось о том, что ребенок просто поскользнулся и ударился головой об асфальт. Потом эта версия исчезла, но появилось сообщение, что "сотрудник полиции, находясь вне службы, на соседнем дворе "пристреливал" ружье. Случайно один выстрел раздался в сторону двора, где в это время гулял ребенок". Неизвестно, раскрыли бы правду в полиции, потому что об убийстве заговорили в Госбюро расследований. В итоге сержанту Владимиру Петровцу и лейтенанту Ивану Приходько вручили подозрение об умышленном убийстве.

Мера пресечения полицейским избирается сегодня в Голосеевском райсуде Киева, который от гнева людей охраняют около 500 полицейских.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал в Facebook "сделать все, чтобы виновные были наказаны по справедливости". В комментариях к его посту многие возмущаются реформой МВД.

Вопиющим и характерным фактом является то, что сам глава МВД Арсен Аваков за четыре дня не удосужился даже прокомментировать произошедшее.

"31 мая пьяные ублюдки в погонах подстрелили пятилетнего ребенка. От МВД тишина. 3 июня мальчик умер - в МВД опять тишина. Министр вообще не парится. У него пафосные постики. Европейская страна", - возмущенно написал журналист Денис Корнышев.

Другие высокопоставленные чиновники обещают разные оргвыводы. Так, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что будет добиваться снятия с должности начальника райотдела, в котором служили оба полицейских. Глава Нацполиции Сергей Князев заявил о том, что руководство полиции в Переяславе-Хмельницком уже отстранено от работы. Только вот поможет ли это избежать подобного в будущем?

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Под Киевом пьяные полицейские случайно застрелили 5-летнего мальчика

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Теги: Украина, полиция, убийство



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