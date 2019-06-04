Бывший первый замначальника ГСУ СКР по Москве Денис Никандров вышел на свободу из уральской колонии

Бывший первый заместитель начальника ГСУ СК России по Москве Денис Никандров, в прошлом году приговоренный к тюрьме, вышел на свободу из уральской колонии.

Никандров, напомним, был одним из фигурантов громкого дела о взятках в Следственном комитете. 16 августа 2018 года Мосгорсуд приговорил его к 5,5 годам колонии строгого режима. Позже Верховный суд изменил категорию преступления с особо тяжкого на тяжкое, определив отбывать срок в колонии общего режима. При этом Денису Никандрову зачли срок содержания под стражей с июля 2016 по октябрь 2018 года из расчета день за полтора.

В мае этого года Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Никандрова. Бывший высокопоставленный следователь отбывал наказание в уральской ИК-13. На момент рассмотрения судом ходатайства об УДО ему оставалось отсидеть 1 год, 6 месяцев и 11 дней.

Теперь же он вышел на свободу. Видео освобождения распространил Telegram-канал Baza.

"Вас ждет же кто-то?", - спрашивают Никандрова.

"Если честно, не знаю", - отвечает тот.

На вопрос о своих дальнейших планах экс-следователь предпочел не отвечать.

В ГУФСИН России по Свердловской области Накануне.RU не стали подтверждать факт освобождения Дениса Никандрова, объяснив, что не имеют права разглашать эту информацию из-за личных данных осужденного.

"Приговор суда исполняется в установленный законом срок", - пояснили в ведомстве.