Скандал на шоу "Голос. Дети": Алсу сравнила критиков своей семьи с гиенами

В сети не смолкают страсти вокруг финала шоу "Голос. Дети". Напомним, после того, как проверка выявила накрутки при голосовании, Первый канал аннулировал победу в конкурсе 11-летней Микеллы Абрамовой (дочь Алсу и бизнесмена Яна Абрамова) и объявил победителями всех финалистов. Всем детям вручили по миллиону рублей в качестве приза. Свои деньги Микелла отдала на благотворительность.

Родители Микеллы попросили пользователей остановить травлю их семьи, особенно самой девочки. Просьбы не действуют – гадости продолжают писать. Но при этом не совсем понятны и действия Алсу: она не закрывает аккаунт дочери в Instagram и даже не убирает возможность комментирования, хотя это вполне может защитить негатива.

Нервы у певицы не выдержали, как пишет "Комсомолка" – на один их хейтерских выпадов Алсу ответила так: "Как вы мне все надоели. Отстаньте от нас. Вы люди, как гиены".