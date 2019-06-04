Навальный оскорбляет оппонентов, специально вынуждая их идти на конфликт

В преддверии выборов в Москве и Санкт-Петербурге активизировал свою работу так называемый «Фонд борьбы с коррупцией» и другие структуры блогера Алексея Навального.

Нужно отметить, что за время деятельности ФБК у этой псевдоорганизации выработался свой своеобразный стиль подачи информации, который отличает, как правило, хамство и оскорбительный для окружающих тон. Подобная манера общения с окружающим миром характерна, в первую очередь, для самого Навального, который не терпит возражений и, при случае, готов, не задумываясь, оскорбить оппонента. Блогер готов назвать «мразями», «сволочами», «уродами» вообще-то кого угодно. И, судя по всему, это говорится не в эмоциональном порыве, а с расчетом. Юристы Навального разрешают ему ругаться только такими словами, за которые тяжело привлечь к ответственности по суду.

Структуры Навального, давно превратившиеся в некое подобие ОПГ откровенно считают аудиторию блогера людьми недалекими, способными поверить в самую примитивную ложь, фейки и подтасовку фактов. Это хорошо заметно на видеороликах Навального и по его поведению в толпе.

Следует признать, что Навальный обладает искусством оратора, но стоит ему выйти из образа, как окружающие могут услышать нечто, мягко говоря, не предназначенное для широкой аудитории, но что на самом деле блогер думает о своих сторонниках, которые пришли его поддержать на несогласованный митинг. Возможно, сам блогер предпочел бы забыть об этом случае, но интернет, как известно, помнит все. На одном из митингов 2011 года Навальный выкрикнул в адрес своих фанатов: «Встали, как бараны, ****** в рот!».

Кстати, в последнее время ФБК начал привлекать к своей работе не только школоту и глупых хомячков, но и бойцов спортивного телосложения. В либеральной среде распространяется слух о том, что Навальный набирает крепких ребят для проведения уличных акций. Многие из них начали проходить «боевое крещение». Именно сторонники Навального подозреваются в угрозах по отношению к Екатерине Ковалевой, которая прекратила сотрудничество с юристом ФБК Любовью Соболь.

В нападении на журналистов-стрингеров, которым разбили машину железнодорожной скрепой, также многие угадывают руку навальнистов. Похоже, что Навальный окончательно потерял терпение и перешел к подготовке силовых акций. Учитывая, что до сих пор его последователи так и не были привлечены к ответственности за свои преступные действия, «боевое крыло ФБК» может представлять большую опасность для оппонентов блогера