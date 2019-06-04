Навальный оскорбляет оппонентов, специально вынуждая их идти на конфликт

01 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России
Навальный и Новосибирск (2015) | Фото:

Навальный оскорбляет оппонентов, специально вынуждая их идти на конфликт

В преддверии выборов в Москве и Санкт-Петербурге активизировал свою работу так называемый «Фонд борьбы с коррупцией» и другие структуры блогера Алексея Навального.

Нужно отметить, что за время деятельности ФБК у этой псевдоорганизации выработался свой своеобразный стиль подачи информации, который отличает, как правило, хамство и оскорбительный для окружающих тон. Подобная манера общения с окружающим миром характерна, в первую очередь, для самого Навального, который не терпит возражений и, при случае, готов, не задумываясь, оскорбить оппонента. Блогер готов назвать «мразями», «сволочами», «уродами» вообще-то кого угодно. И, судя по всему, это говорится не в эмоциональном порыве, а с расчетом. Юристы Навального разрешают ему ругаться только такими словами, за которые тяжело привлечь к ответственности по суду.

Структуры Навального, давно превратившиеся в некое подобие ОПГ откровенно считают аудиторию блогера людьми недалекими, способными поверить в самую примитивную ложь, фейки и подтасовку фактов. Это хорошо заметно на видеороликах Навального и по его поведению в толпе.

алексей навальный(2011)|Фото: twitter.com/varlamov

Следует признать, что Навальный обладает искусством оратора, но стоит ему выйти из образа, как окружающие могут услышать нечто, мягко говоря, не предназначенное для широкой аудитории, но что на самом деле блогер думает о своих сторонниках, которые пришли его поддержать на несогласованный митинг. Возможно, сам блогер предпочел бы забыть об этом случае, но интернет, как известно, помнит все. На одном из митингов 2011 года Навальный выкрикнул в адрес своих фанатов: «Встали, как бараны, ****** в рот!».

Кстати, в последнее время ФБК начал привлекать к своей работе не только школоту и глупых хомячков, но и бойцов спортивного телосложения. В либеральной среде распространяется слух о том, что Навальный набирает крепких ребят для проведения уличных акций. Многие из них начали проходить «боевое крещение». Именно сторонники Навального подозреваются в угрозах по отношению к Екатерине Ковалевой, которая прекратила сотрудничество с юристом ФБК Любовью Соболь.

В нападении на журналистов-стрингеров, которым разбили машину железнодорожной скрепой, также многие угадывают руку навальнистов. Похоже, что Навальный окончательно потерял терпение и перешел к подготовке силовых акций. Учитывая, что до сих пор его последователи так и не были привлечены к ответственности за свои преступные действия, «боевое крыло ФБК» может представлять большую опасность для оппонентов блогера

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Навальный оскорбляет оппонентов, специально вынуждая их идти на конфликт

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: навальный фбк, выборы в мосгордуму, любовь соболь, навальнисты, боевики



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети