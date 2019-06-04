"Скверные" протесты вылились в первую уголовку

Участника "скверных протестов" в Екатеринбурге подозревают в оскорблении представителя власти. Об этом сообщает ОВД-инфо со ссылкой на "Апологию протеста", чей адвокат представлял интересы активиста на допросе. Это первая уголовка, которая появилась по итогам митингов против храма святой Екатерины в уральской столице.

Дело заведено на Станислава Мельниченко по ст. 319 УК РФ. По версии следствия, 14 мая он "в неприличной форме высказывал нецензурные выражения", а также "совершал оскорбляющие жесты" в адрес сотрудника полиции. Ранее активист уже подвергался административке.

В СУ СКР по Свердловской области от комментариев по данной теме отказались.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 3 июня Ленинский районный суд рассмотрел дело одной из основательниц сообщества "Парки и скверы Екатеринбурга" Анны Балтиной. Ей вменялись организация и участие в несанкционированных акциях протеста против строительства храма святой Екатерины. Активистке назначен штраф в размере 20 тыс. руб.