Губернатор Югры улетает в Санкт-Петербург на ПМЭФ

Губернатор Югры Наталья Комарова подпишет ряд ключевых соглашений о сотрудничестве между правительством автономного округа и компаниями – партнерами региона на Петербургском международном экономическом форуме, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Кроме того, на форуме будут заключены соглашения между субъектами УрФО. Запланированный к подписанию договор о сотрудничестве с Курганской областью предусматривает развитие межрегиональной интеграции, укрепление связей в сферах транспорта, информационных коммуникаций, промышленности, агропромышленного комплекса, торговли, услуг, строительства, ЖКХ.

Участие в ПМЭФ губернатор примет 6 - 7 июня. Программа главы региона насыщенная. Она выступит в качестве эксперта на нескольких площадках, в частности, на сессии "Реализация социальных гарантий: партнерство государства и общества". Наталья Комарова поделится опытом Югры по формированию условий для доступа негосударственных организаций к представлению услуг в социальной сфере, поскольку Ханты-Мансийский автономный округ один из первых российских регионов включился в процесс передачи услуг в соцсфере негосударственным организациям и по итогам 2018 г. их услугами воспользовались более 174 граждан, что больше в полтора раза по сравнению с 2017 г.

Также Наталья Комарова представит доклад по развитию в России лыжных видов спорта на заседании круглого стола и выступит экспертом на сессии "Победить мусор: российская реформа и международные практики", участники которой обсудят экологическую реформу в России: использование передовых технологий, привлечение инвестиций в индустрию переработки и утилизации отходов, дадут оценку возможным рискам при создании инфраструктуры.

Помимо прочего, в программе главы региона встречи с представителями МГУ, Всемирного банка и участие в пленарном заседании, которое проведет президент РФ Владимир Путин.

Вместе Натальей Комаровой на ПМЭФ будут работать заместитель губернатора – директор регионального департамента экономического развития Николай Милькис, генеральный директор фонда развития Югры Роман Генкель и его заместитель по аналитике и экспертизе Сергей Афанасьев.