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спасатели снегоход зима лес (2013) | Фото: 72.mchs.gov.ru

В Хакасии найдены тела пропавших в 2018 году туристов

В Хакасии нашли тела четверых туристов, пропавших в прошлом году.

Группа туристов в составе трех жителей Красноярского края и одной жительницы Саяногорска пропала 24 ноября утром. Из села Приисковое они выехали на снегоходах в направлении озера Панфиловское республики и обратно не вернулись.

Хозяин гостевого дома, где они остановились, заявил о пропаже постояльцев.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по республике, останки двоих мужчин обнаружили 24 и 25 мая в верховье ручья Известковый у подножья горы Арарат на границе лесной зоны вблизи села Приисковое.

Тела еще одного мужчины и женщины нашли 3 июня в том же районе.

Точную причину смерти туристов установит экспертиза. По предварительным данным, они скончались от переохлаждения.

Телесных повреждений криминального характера не обнаружено, уточнили в СК.

Напомним, ведомство по данному факту возбудило уголовное дело по статье "убийство двух и более лиц".

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В Хакасии найдены тела пропавших в 2018 году туристов

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Теги: хакасия, туристы



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