01 Октября 2020
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пикет Служба единого заказчика (2019) | Фото:vk.com, Ольга Васильева

Работники МУПа пошли против мэра Нефтеюганска из-за увольнения начальника

Работники "Службы единого заказчика" Нефтеюганска пожаловались губернатору Ханты-Мансийского автономного округа Наталье Комаровой на главу города Сергея Дегтярева. По их мнению, градоначальник незаконно уволил главу МУПа Виталия Пркофьева. Якобы причиной послужила критика в адрес работы чиновников администрации. Однако глава города говорит о плохой работе службы: руководитель МУПа ставит под угрозу планы по благоустройству города.

Сегодня коллектив "СЕЗ" направил в приемную губернатора официальное обращение в защиту Прокофьева, контракт с которым мэрия расторгла со вчерашнего дня. "Коллектив не понимает, по какой причине снимают с занимаемой должности действующего директора", - говорится в письме.

Сотрудники предполагают, что поводом для увольнения стало выступление Прокофьева на заседании гордумы. Глава МУПа заявил, что учреждение не может тратить деньги на содержание малых архитектурных форм из-за того, что мэрия не приняла решение о включении объектов в перечень муниципальной собственности.

Губернатора работники попросили вмешаться в ситуацию и оценить законность решения городских властей.

"Нашего директора пытаются убрать не первый раз, он единственный, кто может противостоять нашему мэру, кто защищает наши интересы. Мы связывались с представителем губернатора в Нефтеюганске. Нам сообщили, что глава региона в курсе и будет разбираться", - рассказала сотрудница "СЕЗ" Ольга Васильева.

служба единого заказчика, увольнение Прокопьева(2019)|Фото:vk.com, Ольга Васильева

Сам Прокофьев никак не участвует в протестах против своего "незаконного" увольнения. Договор с Прокофьевым расторгнут по соглашению сторон, рассказал Накануне.RU глава Сергей Дегтярев, бывший руководитель получил все полагающиеся ему выплаты. Однако у администрации были основания, чтобы уволить главу "СЕЗ" по отрицательным мотивам, сказал он.

"Работники возмущаются, но работодателю - нам - лучше видно, исполняет свой функционал руководитель или нет. "СЕЗ" постоянно срывает закупки, из-за этого мы поздно вышли на ремонты дорог. Машины выходят из строя, проверяем, почему, оказывается, контракт был досрочно расторгнут и они два месяца не ремонтировались. Это невыполнение важных задач, которые стоят перед муниципалитетом. Можно ничего не требовать от своих сотрудников и они будут довольны. Проблема как раз в том, что работа не организована", - рассказал глава.

По словам Дегтярева, администрация инициирует проверку работы "СЕЗ", по итогам которой будут сделаны выводы об эффективности расходования бюджетных средств. С персоной нового руководителя службы мэрия еще не определилась.

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Работники МУПа пошли против мэра Нефтеюганска из-за увольнения начальника

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Теги: Служба единого заказчика, Сергей Дегтярев, Нефтеюганск, Виталий Прокофьев,



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