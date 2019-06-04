01 Октября 2020
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Общество Свердловская область
кран, вода, отключение, капля (2016) | Фото:Накануне.RU

В Екатеринбурге жителям Чкаловского района обещают вернуть горячую воду, отключенную за долги

Жителям Чкаловского района Екатеринбурга пообещали вернуть горячую воду, отключенную за долги. Это произошло после вмешательства прокуратуры.
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Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, в понедельник состоялось совещание с участием прокуратуры, руководителей АО "Уралсевергаз" и ООО "ТЭК "Чкаловский". Причиной стало прекращение подачи газа на теплоисточник "ТЭК "Чкаловский" в связи с задолженностью за поставленные энергоресурсы более 277 млн руб. В свою очередь, по данным прокуроров, долги перед ООО "ТЭК "Чкаловский" со стороны потребителей составляют 285 млн руб.

Ситуация привела к отключению горячего водоснабжения у значительного числа жителей Чкаловского района, включая социальные объекты. Анализ дебиторской задолженности показал, что часть долгов оказалась накоплена муниципальными учреждениями и предприятиями.

Прокурор Екатеринбурга указал главе города на необходимость скорейшего погашения задолженности, рассмотрения вопроса о выдаче муниципальной гарантии и недопущению подобных ситуаций в будущем.

По итогам совещания поставщиком АО "Уралсевергаз" было принято решение о возобновлении с 4 июня подачи ресурса на теплоисточник, а это значит, что горячая вода вновь появится в кранах горожан.

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В Екатеринбурге жителям Чкаловского района обещают вернуть горячую воду, отключенную за долги

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Теги: вода, отключение, Екатеринбург, прокуратура



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